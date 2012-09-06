"Нелётный день" у Lufthansa в пятницу возник из-за растущих цен на топливо

Немецкая авиакомпания Lufthansa свою неготовность пойти на требования профсоюзов объясняет необходимостью сокращения издержек в связи с высокой конкуренцией в отрасли и дорожающим авиационным топливом.

"АН" писали, что 2/3 - 1200 - рейсов компании Люфтганза отменены на пятницу. 7 сентября. Бортпроводники немецкого аиаперевозчика требуют повышения зарплаты на 5% и изменения некоторых других условий коллективного договора. Администрация готова увеличить жалование лишь на 3,5%.

Поэтому стюарды Люфтганзы, уже, как писали "АН", бастовавшие на этой неделе, решили продолжить забастовку.



"Мы готовы продолжить переговоры и продолжить поиск решения со всеми категориями работающих. Но, видимо, профсоюзы пытаются таким образом решить еще какие-то вопросы, решение которым сегодня найти не представляется возможным," - рассказал пресс-секретарь авиакомпании Люфтганза Клаус Вальтер, передаёт Euronews.



Напомним, недавняя забастовка бортпроводников Lufthansa состоялась 5 сентября, в ходе акции были отменены 300 рейсов в аэропортах Берлина, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.