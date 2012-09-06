Африке пора иметь собственное космическое агентство AfriSpace
6 сентября 2012, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]
Космическое агентство AfriSpace решили создать главы Минсвязи стран Африканского союза на совещании, которое проходит в четверг в столице Судана, чтобы не зависеть от признанных лидеров в освоении безвоздушного пространства.
"Африка должна иметь собственное космическое агентство", — заявил президент Судана Омар аль-Башир, открывая двухдневный форум в Хартруме, сообщает ИТАР-ТАСС.
Предполагается, что AfriSpace разработает долгосрочную космическую стратегию Чёрного континента, выработает задачи для стран-членов Африканского союза.
В документах совещания отмечается, что в настоящее время в Африке растёт спрос на широкополосный Интернет.