На Каддафи работали спецслужбы США и Великобритании

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнаружила секретные архивы свергнутого ливийского лидера, Муамара Каддафи. Выяснилось, что спецслужбы США и Великобритании в течение 8 лет работали на лидера Ливии.

Согласно найденным документам, спецслужбы двух западных стран — ЦРУ, MI5 и MI6 — фактически работали, с 2003 по 2011 годы, на Каддафи, отлавливая и переправляя в Триполи его врагов.

В документах содержатся свидетельства пленных ливийцев, которые рассказывали о том, что подвергались пыткам, причем со стороны американских и британских спецслужб.

Теперь правозащитники обвиняют США в пособничестве диктаторскому режиму и нарушении прав человека. Они требуют провести расследование.