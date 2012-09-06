В страшной драме во Франции, где были убиты туристы, выжили двое детей

По сообщению полиции Франции, в страшной драме, произошедшей в районе озера Анси в Альпах, где были убиты трое туристов и велосипедист, обнаружены две выжившие девочки. Одну отправили в больницу, вторую - в детское психиатрическое отделение.

По данным французской полиции, погибшие отдыхали в летнем лагере, расположенного неподалеку от места трагедии и были застрелены в голову. Прокурор города Анси Эрик Майо рассказал: "Трое убитых получили пулевые ранения в голову: водитель, велосипедист и женщина. Калибр нам пока неизвестен. Вероятно, это был автоматический пистолет, из которого было сделано очень много выстрелов, минимум 15 только снаружи автомобиля". Тело велосипедиста-француза, который проезжал мимо в момент убийства, было обнаружено рядом с автомобилем BMW с британскими номерами, где были обнаружены убитые.

Как заявил представитель прокуратуры на пресс-конференции, у одной из женщин был найден шведский паспорт, "следователи также обнаружили иракский паспорт".

В таргедии выжили две девочки. Одна из них в возрасте шести - семи лет лежала перед автомобилем. Ее доставили в больницу в Гренобле с ранением в плечо и травмами черепа, ей предстоит операция. Вторую девочку в возрасте четырех лет следователи нашли через семь часов после обнаружения тел на коленях у одной из убитых. Ее доставили в детское психиатрическое отделение, она не пострадала.

О причинах этой драмы полиции пока ничего не известно.