Генсек НАТО озабочен решением президента Азербайджана

НАТО глубоко озабочено решением Азербайджана помиловать офицера Рамиля Сафарова, осужденного за убийство спящего армянского солдата. Об этом в четверг заявил генсек северо-атлантичекого альянса Андерс Фог Расмуссен.

Как отметил Расмуссен, Альянс обеспокоен в связи с последними событиями и решением Азербайджана помиловать Сафарова, что не способствует миру в регионе, передаёт Би-Би-Си. Однако, как подчеркнул Расмуссен, ни Венгрия, ни НАТО не несут за это ответственность. Он отметил тот факт, что Сафаров был осужден в Венгрии и был экстрадирован в Азербайджан в соответствии с международным правом.

"АН" писали, что в понедельник Минская группа ОБСЕ выступила с предостереженим, что помилование офицера, совершившего убийство на этнической почве, может помешать попыткам мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Президент Армении Серж Саргсян в понедельник заявил, что готов к ведению войны с Азрбайджаном. А во вторник Народное Собрание Армении приняло к рассмотрению документы о признании независимости Нагорного Карабаха.

Напомним. в 2004 году Равиль Сафаров убил спящего военнослужащего Армении Гургена Маргаряна ударом топора в Венгрии. Офицеры из различных стран проходили там курс английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

Суд приговорил Сафарова к пожизненному тюремному заключению.

На минувшей неделе Венгрия согласилась выдать осужденного офицера Азербайджану для того, чтобы он отбыл наказание на родине.

В Азербайджане неделю назад офицера помиловали Указом президента Ильхама Алиева, повысили в звании до майора и выплатили ему жалование за 8 лет. Ему также предоставили бесплатную квартиру.