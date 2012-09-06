Немецкая авиакомпания Lufthansa в пятницу отменит две трети рейсов

В четверг представители немецкой авиакомпании Lufthansa сообщили, что в связи с забастовкой бортпроводников авиакомпания намерена в пятницу отменить две трети рейсов: 1200 из 1800, однако эти цифры могут измениться.

По словам представителей авиакомпании, акция продлится 24 часа и затронет шесть аэропортов Германии - во Франкфурте, Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Штутгарте и Мюнхене.

По данным профсоюза UFO, защищающего права бортпроводников, бастующие требуют повысить им заработную плату на 5%.

Напомним, недавняя забастовка бортпроводников состоялась 5 сентября, в ходе акции были отменены 300 рейсов в аэропортах Берлина, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.