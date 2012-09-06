Власти Пакистана потребовали отъезда иностранных сотрудников

Пакистанские власти выдворяют из страны иностранных сотрудников международной организации Save The Children. Активисты этой одной из пяти ведущих НКО, содействующих достижению устойчивых изменений во всем мире, заявляют, что разумных оснований для этого нет.

Иностранные сотрудники Save The Children вынуждены будут покинуть Пакистан в течение двух недель.



Власти Пакистана ранее обвиняли организацию в том, что она являлась прикрытием для агентов ЦРУ США, занимавшихся поиском Усамы бин Ладена, передаёт Би-Би-Си. Работники Save The Children эти обвинения опровергали.

Независимая международная благотворительная организация, основанная в Великобритании (Оксфорд) в 1942 году, Save the Children ("Спасём детей") занимается защитой прав детей по всему миру. По данным благотворительной организации, в Пакистане работает около двух тысяч её сотрудников и только шесть из них являются иностранцами.