Недалеко от Турции затонуло судно с мигрантами

В результате крушения рыболовецкого судна, перевозившего 102 нелегальных мигранта, и направлявшегося из Турции в Великобританию, погибли не менее 39 человек. Судно затонуло недалеко от турецкого города Измир.

Как сообщил губернатор турецкой провинции Измир, количество погибших может превысить 50 человек.

На данный момент спасены 45 человек, в том числе капитан и его помощник. На судне находились мигранты из Ирака, Сирии, Палестины, в основном женщины и дети.

По данным местной полиции, задержаны двое турецких граждан, которые подозреваются в организации нелегальной торговли людьми, сообщает телеканал CNN-Turk со ссылкой на источники в МВД Турции.