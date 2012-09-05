ЦРУ рассекретило доклад о действиях разведки перед войной в Ираке

В среду стало известно, что ЦРУ рассекретило доклад о действиях американской разведки накануне войны в Ираке, написанный еще в 2006 году. В нем содержится резкая критика экспертов, сообщавших о ситуации в Ираке.

В докладе говорится, что эксперты, анализируя ситуацию в Ираке, слишком много внимания уделяли интересам США, поэтому им не удалось оценить реальное положение дел в Ираке глазами руководства этой страны, что в итоге привело к началу военной операции.

Кроме того, в докладе ЦРУ даются резкие оценки агентам, которые сообщили о наличии у режима Саддама Хуссейна оружия массового поражения. Авторы доклада называют эти сообщения, а также следующие из этого выводы, ошибочными, поскольку они базировались сугубо на внешних факторах, в частности, на поведении первых лиц Ирака, передает Би-Би-Си.