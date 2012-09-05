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В ряде стран Центральной и Южной Америки объявлена угроза цунами
5 сентября 2012, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]
В среду в ряде стран Центральной и Южной Америки Тихоокеанский центр предупреждения цунами объявил об угрозе стихийного бедствия. Сегодня Геологическая служба США сообщила о произошедшем землетрясении магнитудой 7,6 баллов у северо-западного побережья Коста-Рики.
В настоящий момент угроза цунами действует для тихоокеанского побережья стран Коста-Рики, Панамы и Никарагуа. Но пока достоверно неизвестно, действительно ли цунами надвигается на эти страны. Угроза была объявлена на основании масштабов землетрясения.
Ранее угроза распространялась на Гондурас, Мексику, Колумбию, Эквадор, Гватемалу и Перу, но была позже отменена.
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