В ряде стран Центральной и Южной Америки объявлена угроза цунами

В среду в ряде стран Центральной и Южной Америки Тихоокеанский центр предупреждения цунами объявил об угрозе стихийного бедствия. Сегодня Геологическая служба США сообщила о произошедшем землетрясении магнитудой 7,6 баллов у северо-западного побережья Коста-Рики.

В настоящий момент угроза цунами действует для тихоокеанского побережья стран Коста-Рики, Панамы и Никарагуа. Но пока достоверно неизвестно, действительно ли цунами надвигается на эти страны. Угроза была объявлена на основании масштабов землетрясения.

Ранее угроза распространялась на Гондурас, Мексику, Колумбию, Эквадор, Гватемалу и Перу, но была позже отменена.