В Ливию доставлен бывший шеф разведки Каддафи

Бывший начальник ливийской разведки Абдулла Сенусси и близкий соратник зверски убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, был передан Ливии властями Мавритании и в настоящее время находится под арестом в Триполи.

Абдулла Сенусси бежал из Ливии в прошлом году в разгар восстания в Ливии. Он был задержан в столице Мавритании Нуакшоте в марте 2012 года. При себе у него оказались поддельные документы.

Новые власти Ливии хотят предать Сенусси суду по обвинению в преступлениях, совершенных им во времена правления Каддафи, его также считают "правой рукой" сверженного лидера джамахирии.

Выдачу Сенусси Ливии требовали Франция, Испания, Саудовская Аравия и Международный уголовный суд (МУС).