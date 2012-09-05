В Израиле произошла утечка секретной информации

В среду на совещании, которое планировалось посвятить ситуации в Иране и Сирии, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об утечке секретной информации в СМИ и отменил заседание с руководителями органов безопасности страны.

Беньямин Нетаньяху сообщил, что речь идет об очень важных сведениях, и тот, кто допустил их разглашение прессе, нарушил базовые правила сохранения секретной информации. Он сказал: "Безопасность государства и его граждан зависит от возможности кабинета проводить закрытые заседания. Речь идет об основном инструменте контроля безопасности государства. Вчера кто-то нанес большой ущерб доверию, которое оказывают граждане Израиля кабинету. Помимо этого нанесен ущерб репутации остальных присутствующих на заседании".

В заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой, говорится: "Я не предъявляю претензий к СМИ, так как они выполняют свою работу. У меня есть претензии к тому, кто обманул доверие кабинета, столь необходимого для осуществления заседаний по вопросам безопасности Израиля, а также нанес ущерб возможности проводить подобные заседания. Я несу ответственность за граждан Израиля и безопасность государства, поэтому я отменяю заседание".

А министр национальной инфраструктуры Узи Ландау предложил всем присутствующим на заседании чиновникам пройти проверку на детекторе лжи, сообщают местные СМИ.