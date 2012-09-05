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Янукович запустил в эксплуатацию месторождение газа в Черном море
5 сентября 2012, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская государственная компания "Черноморнефтегаз" в среду начала промышленную эксплуатацию Одесского месторождения природного газа на шельфе Черного моря. Команду пуска газа дал лично президент Украины Виктор Янукович.
Промышленные запасы газа Одесского месторождения оцениваются в 22 миллиарда кубометров. Газ, добываемый на нем, предполагается поставлять в газоснабжающую систему Крыма.
Янукович также дал команду на пуск газа на одной из поисковых скважин месторождения в Полтавской области на Руновщинской газоносной площади, промышленные запасы которого оцениваются в 8 миллиардов кубов.
Президент отметил, что, начав промышленную эксплуатацию Одесского месторождения, Украина сделала шаг в направлении обретения энергетической независимости.
"Мы сегодня сделали один из шагов, которые мы планировали, чтобы обеспечить развитие нефтегазовой отрасли в нашей стране и чтобы дальше идти по пути обеспечения нашей страны энергетическими ресурсами", - сказал он.
Газ с Одесского месторождения планируется начать подавать в газоснабжающую систему Крыма в четвертом квартале 2012 года после завершения строительства подводного газопровода протяженностью 87 километров.
До конца года "Черноморнефтегаз" планирует получить с Одесского и находящегося также на Черноморском шельфе Безымянного месторождения 53 миллиона кубов газа сообщает РИА Новости.
К 2015 году добычу на них планируется довести до 1 миллиарда кубометров в год.
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