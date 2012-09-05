В ходе выступления лидера сепаратистов в Квебеке мужчина открыл стрельбу

В Канаде выступление лидера сепаратистской Квебекской партии Полин Маруа прервала стрельба. Полин Маруа после победы на региональных выборах партии, выступающей за независимость франкоязычной провинции Квебек, выступала на сцене, говорила о желании Квебека отделиться от Канады, когда 50-летний мужчина начал стрельбу, когда 50-летний мужчина открыл стрельбу.

По данным местной полиции, один человек был убит. Еще один получил ранения.

Преступника сразу задержали и когда уводили в наручниках из зала, он прокричал: "Англичане просыпаются!".

Напомним, Квебекская партия победила на выборах в региональный парламент впервые за девять лет.

По предварительным данным, ей достанется 54 из 125 депутатских мандатов, благодаря чему Маруа сможет сформировать правительство и стать первой женщиной на посту премьера Квебека.

Действующий премьер Квебека, лидер местной Либеральной партии Жан Шаре не проходит в новый состав парламента, передет Би-Би-Си. Всего в законодательном органе провинции либералы получат 48 мест против 64, которые у них были в парламенте предыдущего созыва.