В ходе выступления лидера сепаратистов в Квебеке мужчина открыл стрельбу
5 сентября 2012, 12:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Канаде выступление лидера сепаратистской Квебекской партии Полин Маруа прервала стрельба. Полин Маруа после победы на региональных выборах партии, выступающей за независимость франкоязычной провинции Квебек, выступала на сцене, говорила о желании Квебека отделиться от Канады, когда 50-летний мужчина начал стрельбу, когда 50-летний мужчина открыл стрельбу.
По данным местной полиции, один человек был убит. Еще один получил ранения.
Преступника сразу задержали и когда уводили в наручниках из зала, он прокричал: "Англичане просыпаются!".
Напомним, Квебекская партия победила на выборах в региональный парламент впервые за девять лет.
По предварительным данным, ей достанется 54 из 125 депутатских мандатов, благодаря чему Маруа сможет сформировать правительство и стать первой женщиной на посту премьера Квебека.
Действующий премьер Квебека, лидер местной Либеральной партии Жан Шаре не проходит в новый состав парламента, передет Би-Би-Си. Всего в законодательном органе провинции либералы получат 48 мест против 64, которые у них были в парламенте предыдущего созыва.