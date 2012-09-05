Япония купит три спорных острова Сенкаку

Правительство Японии договорилось с частным владельцем спорных островов Сенкаку о их покупке. Три острова в Китае называют Дяоюйдао и считают своей территорией. Деньги на покупку островов - Уоцури, Китако и Минамико — будут взяты из резервного фонда.

Японское правительство заплатит 2 миллиарда 50 миллионов иен (около 26 миллионов долларов США). Эта сумма на 50 миллионов иен (640 тысяч долларов) выше той, что предлагали японские власти.

Ожидается, сегодня состоится встреча между представителями центральной власти и губернатором Токио Синтаро Исихарой, который изначально намеревался купить эти острова для своей префектуры.

Представители владельца островов семьи Курихара все время подчеркивали, что территория будет продана именно префектуре Токио, с которой была заключена договоренность. Столь жесткая позиция обуславливалась тем, что продавец, как считалось, придерживается классических японских традиций ведения бизнеса, в которых изначальные договоренности — превыше всего. Но хозяин островов неожиданно изменил свое решение. Пока неясно, что послужило этому причиной.

КНР настаивает на том, что острова Сенкаку вошли в состав китайского государства в конце XIV века, yо контроль над ними был утрачен после подписания с Японией в 1895 г. Симоносекского мирного договора.

После окончания Второй мировой войны Япония вынуждена была отказаться от данных территорий в пользу США. Вашингтон в 70-х гг. XX века вернул Японии остров Окинава, отдав и находящийся поблизости Сенкаку. Этот факт до сих пор оспаривается Китаем.