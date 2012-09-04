В Греции зафиксирован первый случай смерти от лихорадки денге

В Министерстве здравоохранения Греции сообщили, что в стране зафиксирован первый случай смерти от лихорадки денге. В конце августа скончался пожилой мужчина, которому было более 80 лет, у него развилась серьезная разновидность лихорадки денге, которая сопровождается геморрагическим синдромом.

За последние 80 лет это первый случай заболевания лихорадкой денге в Греции после эпидемии, которая прокатилась по стране в 1920-х годах. В 2010 году СМИ сообщали, что несколько случаев лихорадки были зафиксированы в Хорватии и Франции, в Европу ее занесли азиатские тигровые комары.

В настоящее время органы здравоохранения Греции выясняют, есть ли в стране другие зараженные этим заболеванием.