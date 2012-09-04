25 человек погибли при взрыве на похоронах в афганском уезде Дур-Баба

На востоке Афганистана во вторник сработало взрывное устройство: террорист-смертник взорвал себя во вторник на похоронах в уезде Дур-Баба в провинции Нангархар. Не менее 25 человек погибли, еще 50 пострадали.

На траурную церемонию пришли несколько сотен деревенских жителей, глава района и члены его семьи. Смертник проник туда под видом одного из участников похоронной процессии, передает Би-Би-Си.

Местные власти предполагают, что нападение могло быть организовано движением "Талибан", которое хотело отомстить за акцию протеста против них, проведенную три дня назад. Местные жители во главе с начальником района и его братом отказались отдавать талибам деньги и снабжать их едой и другими запасами.

Движение "Талибан" отрицает свою причастность к взрыву.