Полиция Вьетнама не дала дожить до праздничного китайского стола редким животным

В Центральном Вьетнаме были обнаружены в автомобиле контрабандистов в провинции Хатинь четыре тигрёнка и более сотни панголинов. Накануне Всемирный фонд дикой природы причислил Вьетнам к числу стран с самым высоким уровнем незаконных убийств диких животных.

Вьетнамская полиция не сомневается в то, что животных готовили к переправке в Китай, где их неминуемо умертвили: панголины считаются в КНР кулинарным деликатесом. Кроме того, они используются в традиционной медицине, как и исчезающие виды тигров.

Все тигрята и все панголины, кроме одного, оказались живы и будут отпущены на волю. По подозрению в похищении арестованы два человека.