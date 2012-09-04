Начальник управления по строительству АЭС в Иране ЗАО "Атомстройэкспорт" Игорь Мезенин заявил во вторник, что АЭС "Бушер" планируется передать в гарантийную эксплуатацию Ирану в конце декабря текущего года.

Игорь Мезенин сказал: "Мы рассчитываем, что в третьей декаде декабря блок будет передан заказчику в гарантийную эксплуатацию".

По его словам, после вывода реакторной установки первого блока на 100% мощности будет осуществлен ряд испытаний, которые планируется завершить в третьей декаде октября.

Он также отметил, что в настоящее время "проводятся испытания нейтронно-физических характеристик активной зоны (на 100% мощности), а также динамические испытания с изменением мощности энергоблока. По завершении необходимого комплекса испытаний начнется планово-предупредительный ремонт блока, который, как планируется, будет закончен в третьей декаде ноября. Далее по плану пуск блока и его пробная эксплуатация в течение 26 суток, после чего в течение 10 суток проходит предварительная приемка блока", – цитируют Мезенина РИА Новости.