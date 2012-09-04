Совершено нападение на христианские монастыри на палестинских территориях

К западу от Иерусалима во вторник на палестинских территориях неизвестные подожгли христианский монастырь. Вандалы также нанесли граффити антихристианского содержания на монастырь ордена траппистов в области Латрун.

Израильская полиция ищет злоумышленников.

Согласно одной из версий, нападения могли совершить еврейские поселенцы-радикалы в отместку за выселение около 300 человек в Мигроне, расположенном на Западном берегу реки Иордан, передаёт Би-Би-Си.

"Н" писали, что на минувшей неделе Верховный суд Израиля постановил, что строительство этого поселения не было санкционировано израильскими властями, поэтому оно подлежит выселению в срок до 4 сентября.