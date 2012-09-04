Китай призвал Клинтон к нейтральности в вопросе спорных с Японией островов

Не занимать чью-то сторону в споре Китая и Японии о принадлежности островов архипелага Дяоюйтай в Восточно-Китайском море призвал во вторник Соединённые Штаты официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хун Лэй.

Об этом сообщила пресс-служба МИД КНР.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон во вторник прибыла в Китай с визитом, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе проблему территориального спора между Китаем и соседними странами, передаёт Би-Би-Си.

До этого Клинтон посетила с визитом Индонезию, где она призвала южноазиатские страны выступать единым фронтом в отношениях с Китаем.

"АН" писали, что губернатор Токио предпринимает шаги для того, чтобы выкупить острова у частных владельцев.

Напомним интерес к спорным необитаемым островам архипепалга Сенкаку (китайцы называют его Дяоюйтай) в 170 км к северо-востоку от Тайваня резко обострился у Японии и Китая после того, как в 1999-м году здесь были обнаружены значительные запасы природного газа, оцениваемые приблизительно в 200 млрд кубометров.