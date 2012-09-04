Йемен получит $6,4 млрд финансовой помощи - чуть более половины того, что просил

В Эр-Риярде во вторник группа международных доноров приняла решение предоставить $6,4 млрд Йемену, чтобы помочь этой стране пережить политический кризис и справиться с экономическими проблемами.

Около $3 млрд выделило Королевство Саудовская Аравия, где проходит встреча стран-доноров, передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что Йемен, где после восстания 2012 года до сих пор сохраняется нестабильность обстановки просил о $12 миллиардах помощи.