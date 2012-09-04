ЧФ сворачивается? В Севастополе больше нет зенитного ракетного полка

Прекратила свое существование одна из важнейших воинских частей Черноморского флота - зенитный ракетный полк, который прикрывал главную военно-морскую базу ЧФ – Севастополь с воздуха.

Как стало известно собкору «Аргументов недели – Крым» в Севастополе прошла церемония прощания зенитчиков с боевым знаменем полка. У некоторых из офицеров в этот момент на глаза наворачивались слезы.

В сентябре полноценная и передовая воинская часть, которой командовал полковник Андрей ЛИТВИНОВ, будет расформирована, а ее остатки преобразованы в два дивизиона, которые вливаются в состав отдельной бригады морской пехоты ЧФ. Часть военнослужащих будет уволена, часть будет ожидать новых назначений, остальные продолжат службу в составе двух дивизионов.

СПРАВКА. Прообразом современной части послужил зенитный артиллерийский полк, созданный в марте 1946 года на основе отдельного зенитного артиллерийского дивизиона механизированной Горловской дивизии. У истоков его формирования стояли фронтовики.

За всю свою 66-летнюю историю зенитный ракетный полк неоднократно менял место своей дислокации. С 2009 года он обосновался на Северной стороне Севастополя.

С 2005 года полк регулярно участвовал в тактических учениях с боевой стрельбой на государственном полигоне «Капустин Яр». Учения проходили в сложных условиях, максимально приближенных к боевым.

По итогам 2010 года в состязательных стрельбах по отражению ударов средств воздушного нападения противника часть получила приз Главнокомандующего ВМФ, а в Южном военном округе черноморские зенитчики заняли третье место.

За образцовое выполнение воинского долга многие военнослужащие полка награждены орденами и медалями, а воинская часть неоднократно отмечалась командованием Черноморского флота, ВМФ и Министром обороны Российской Федерации.