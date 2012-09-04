Пола Маккартни наградят орденом Почетного легиона

Стало известно, что правительство Франции намерено наградить 70-летнего сэра Пола Маккартни - певца и одного из основателей легендарной британской группы Beatles, высшей национальной премией - орденом Почетного легиона. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Пол Маккартни уже имеет одно почетное звание - с 1997 года он является рыцарем Британской империи. Теперь музыкант получит французскую почетную награду, присуждаемую за выдающиеся военные или гражданские заслуги.

Церемония награждения состоится в субботу, по традиции орден Почетного легиона вручит президент Франции Франсуа Олланд.

Ранее этой почетной наградой и статусом офицера были удостоены актер Клинт Иствуд и певица Лайза Миннелли.

История ордена Почетного легиона начинается с 1802 года, когда эту награду учредил Наполеон Бонапарт. Орден имеет три степени: кавалер, офицер, командор, и два достоинства: высший офицер и кавалер Большого креста.