Кавказ горячеет: парламент Армении рассматривает признание Нагорного Карабаха

Национальное собрание Армении во вторник приняло к рассмотрению законопроект "О признании Нагорно-Карабахской Республики". В случае принятия закон вступит в силу на десятый день после его опубликования.

По мнению некоторых экспертов, предложение законопроекта является следствием скандала вокруг помилованного властями Азербайджана Рамиля Сафарова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство армянского офицера Гургена Маргаряна, передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили накануне с совместным заявлением, к котором осуждают действия Азербайджана, которые могут сделать неприемлемым мирное урегилирование нагорно-карабаского конфликта.

А президент Армении накануне заявил, что готов к войне с Азербайджаном "в случае необходимости".

Напомним, непризнанная Нагорно-Карабахская республика – армянский анклав на территории Азербайджана.