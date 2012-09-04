Пиратский порт Кисмайо в Сомали обстрелян неизвестными с моря

В Сомали портовый город Кисмайо, который находится под контролем экстремистской организации Аль-Шабааб, подвергся обстрелу с моря во вторник. В то же время, появились сообщения о перегруппировке боевиков-исламистов в Кисмайо.

О жертвах и разрушениях информации нет. Горожане Кисмайо в интервью Би-Би-Си рассказали, что обстрел велся с кораблей. Кенийские военные, а также представители ВМС США и европейских стран, находящиеся у берегов Сомали, заявили, что не обстреливали город.

"АН" писали, что из-за непрерывно деятельности сомалийских пиратов, которые сотрудничают Аль-Шааб, главы минобороны стран НАТО пришли к решению атаковать морских разбойников и на море и на суше государства Сомали.