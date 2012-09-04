Более 200 авиарейсов отменено из-за забастовки сотрудников Lufthansa

Забастовка сотрудников Lufthansa началась в столичном аэропорту Тегель с 5:00 до 13:00 по местному времени, воздушных гаванях Франкфурта-на-Майне с 06:00 до 14:00 и Мюнхена с 13:00 до 00:00 (с 15:00 до 02:00).

Онлайн-табло Lufthansa сообщает, что в настоящий момент отменены более 200 авиарейсов, как внутренних, так и международных.

Бортпроводники дочерних Cityline, Eurowings и Germanwings в забастовке не участвуют.

Акции протеста были инициированы после провалившихся на прошлой неделе переговоров о пересмотре тарифных соглашений. Профсоюз требует увеличения заработной платы и других выплат на 5%, а также улучшения условий труда.