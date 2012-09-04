В Лондоне ушел с молотка деловой костюм бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, как ее называли "железной леди". Аукционному дому Chrisie's удалось продать его за 40 тысяч долларов.

Костюм цвета морской волны можно назвать историческим: именно в нем была одета Маргарет Тэтчер в день своего избрания на пост главы правительства Великобритании в 1979 году.

Наряд "железной леди" предлагался за две тысячи долларов, но в ходе торгов на аукционе начальная цена лота выросла в 20 раз. Кто стал обладателем костюма Маргарет Тэтчер, не сообщается.