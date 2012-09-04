Лидер "Хизбаллы" - ливанского исламистского движения, связанного с правящим режимом Ирана - шейх Хасан Насралла пригрозил США ударом по военным объектам.

В интервью бейрутскому телеканалу Насралла заявил, что Иран нанесет удар по американским базам на Ближнем Востоке в случае, если Израиль атакует ядерные объекты Исламской республики.

"Если Израиль затронет Иран, США понесут ответственность", - сказал лидер "Хизбаллы", подчеркнув, что "решение принято" и "ответ будет очень серьезным".

В понедельник, 3 сентября, американские власти сообщили Ирану, что не намерены помогать Израилю в том случае, если он решит атаковать Исламскую республику. США пообещали держаться в стороне от конфликта, если Иран не затронет объекты Соединенных Штатов в регионе.

Израиль, обеспокоенный развитием ядерной программы Ирана, настаивает, что нужно пригрозить Исламской республике войной в случае, если программа не будет свернута. США предпочитают в этом вопросе действовать через дипломатические пути и экономические санкции.