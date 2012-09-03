Суд в ЮАР освободил шахтёров, обвинявшихся в убийстве своих коллег

В Йоханнесбурге южноафриканский суд в воскресенье освободил 270 шахтёров и предварительно снял с них обвинения в гибели коллег во время протестной акции на руднике Марикана в августе.

Прокуратура заявила, что обвинения будут сняты до объявления результатов проверки действий полиции, сообщает Би-Би-Си.

"АН" писали, что обвинения в провоцировании полиции горнякам были предъявлены после того, как в августе стражи порядка обстреляли толпу протестующих шахтёров. Тогда погибли 34 человека, десятки были ранены.

Инцидент вызвал волну возмущения как в ЮАР, так и за рубежом.