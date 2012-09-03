33-летний марафонец умер от сердечного приступа во время 42-километрового забега

В столице Мексики накануне один из бегунов, принимавших участие в марафоне в Мехико - 33-летний Хуан Пабло де ла Мора - скончался от сердечного приступа. Состязания проходили на высоте 2,24 км над уровнем моря.

В XXX международном марафоне за победу боролись около 12 тысяч бегунов из 14 стран, в основном, не являющихся профессиональными спортсменами.

По данным испанской газеты As, де ла Море стало плохо сразу после пересечения финишной черты, передали РИА Новости. Он был доставлен в больницу, где спустя некоторое время скончался.

Победителем забега на 42 км в Мехико стал кениец Питер Нкайя, остановивший секундомер на отметке 2 часа 15 минут 53 секунды.