В Корейской народной демократической республике 48 человек на прошедшей неделе погибли в результате 15-го по счёту и самого мощного за последние почти 50 лет тайфуна. Более 20 тысяч человек остались без крыши над головой.

В результате "Болавена" были подтоплены жилые дома, пострадали фермерские угодья и было разрушено множество школ и больниц, со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что в августе власти Северной Кореи обратилась к ООН с просьбой о гуманитарной помощи, после того как в результате предыдущего тайфуна погибли 170 человек.