Монгольский лидер впервые смог побывать на иранском ядерном объекте

Монгольский лидер Цахиагийн Элбэгдорж посетил иранский ядерный объект в городе Натанз. Власти Ирана впервые разрешили иностранному лидеру осмотреть центрифуги на ядерном заводе. Об этом в понедельник передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Кроме того, о посещении монгольским президентом ядерного объекта в Натанзе сообщило и государственное иранское телевидение. В эфире иранского телеканала президент Монголии заявил, что подобный объект невозможно посетить в других странах.

Известно, что ядерный объект в Натанзе располагается в центральной части Ирана, его регулярно посещают в рамках двустороннего соглашения инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Власти Исламской республики ранее допускали на объект иностранных дипломатов и журналистов, однако впервые его посетил глава другого государства.

Напомним, что США, Израиль и ряд других западных стран считают, что Иран разрабатывает ядерное оружие под прикрытием программы мирного атома. Однако Тегеран эти обвинения отвергает и утверждает, что его атомная программа позволит увеличить в стране энергообеспеченность и направлена исключительно на мирный атом.