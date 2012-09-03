Акт самосожжения совершил 18-летний палестинец, уставший от нищеты

В секторе Газа 18-летний палестинец Мохамед Абу Нады совершил акт самосожжения в знак протеста против нищенского существования. Его отец заявил, что семья абсолютно не имеет доходов и это был единственный способ привлечь внимание к их проблеме.

Уровень бедности в Газе вырос после того, как Израиль ввел блокаду сектора в 2007 году в связи с приходом там к власти группировки Хамас, утверждает Би-Би-Си.