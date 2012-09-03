Президент Федерации футбола Литвы подозревается в краже

Президент Федерации футбола Литвы Юлюс Квядарас подозревается в мошенничестве - присвоении средств, направляемых Союзом европейских футбольных ассоциаций /УЕФА/ на развитие футбола Литвы.

Он отстранен Каунасским окружным судом на полгода от исполнения обязанностей руководителя ФБЛ.

По оценке должностных лиц МВД, срок отстранения свидетельствует об особом случае – как правило, лицо от исполнения обязанностей отстраняется на три месяца.



Тучи над головой Квядараса сгустились в результате розыскных действий Службы по расследованию финансовых преступлений, в которую обратилась налоговая инспекция. Подозрения у фининспекторов вызвала жизнь президента ФБЛ на широкую ногу. В течение года он сделал различных приобретений на сумму около 500 тыс литов /145 тыс евро/, однако документально подтвердить происхождение потраченных средств не сумел. Квядарас назвал несколько человек, у которых он якобы одалживал деньги, но и те необходимые документы представить не смогли. Ряд этих лиц известны органам правоохраны как представители преступного мира.



Согласно версиям СМИ, наиболее вероятным источником неожиданного обогащения президента ФБЛ являются "откаты" за реконструкцию в Вильнюсе на деньги УЕФА спортивной арены, которая затем получила статус стадиона ФБЛ. Строительная компания, которая была выбрана в 2011 году для проведения работ, после избрания Квядараса на пост президента ФБЛ была заменена на другую, связанную, по утверждениям прессы, с близкими Квядарасу людьми, сообщает ИТАР-ТАСС.



Таким же подозрительным обстоятельством стало значительное уменьшение после реконструкции сборов арендной платы за использование стадиона Национальной футбольной академии в Каунасе. Полагают, что часть денег могли брать за аренду наличными и "не оприходуя класть в карман".



