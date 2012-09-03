Американцы установили новый рекорд по поеданию

191 куриное крылышко за 12 минут - таков новый рекорд по поеданию, которые установлен на фестивале National Buffalo Wing Festival, рекордсмен - житель Калифорнии Джои Чеснат (Joey Chestnut).

Ранее, в июле, Чеснат поставил новый рекорд по поеданию хот-догов, съев 68 штук за 10 минут.

Ранее рекорд в поедании куриных крылышек составлял 183 штуки за 12 минут, его установила Соня Томас (Sonya Thomas) по прозвищу «Черная вдова».