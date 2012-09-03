Ошибочный авиаудар. Четырнадцать погибших мирных жителей

Истребители йеменских ВВС в воскресенье нанесли удар с воздуха по двум машинам с мирными жителями, а не с боевиками "Аль-Каиды". В результате погибли 14 человек, включая женщин и детей.

Как признало военное командование, авианалет в районе города Рада провинции Эль-Бейда был санкционирован на основании оказавшихся ложными разведывательных данных, согласно которым в двух машинах следовали экстремисты в сопровождении женщин. На самом деле это были местные жители, возвращавшиеся домой, сообщил деревенский староста Ахмед Али. По его словам, среди погибших — три женщины и столько же детей, сообщают «Вести».



