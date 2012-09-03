Обама отреагировал на критику знаменитого актера

Сценка знаменитого актера Клинта Иствуда, выступившего с резкой критикой в адрес президента США на съезде Республиканской партии, не задела Барака Обаму, заявил сам глава Соединенных Штатов.

«Он великий актер и даже еще более великий режиссер», - отметил Обама в интервью газете USA Today.

«Одна из особенностей деятельности президента заключается в том, что если ты обидчив, то, возможно, тебе лучше подыскать другую работу», - добавил глава государства. По его словам, на открывающемся завтра предвыборном съезде Демократической партии, подобного не будет.

«Я думаю, мы будем играть достаточно традиционно», - обещал Обама, передает ИТАР-ТАСС.

Актер и режиссер, выступая в минувший четверг на съезде Республиканской партии в Тампе (штат Флорида), устроил импровизированное «интервью» с президентом, вместо которого на сцене стоял пустой стул.



