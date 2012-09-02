В Германии количество беженцев достигло критической массы

В некоторых федеральных землях ФРГ центры первичного приема лиц из стран, где идут вооружённые столкновения, запросивших предоставления политического убежища, заполнены до отказа. Число беженцев растет с запредельной скоростью.

Так, в июле этого года их прибыло в Германию на 15,3% больше (4498), чем в предыдущем месяце, и на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По прогнозу Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, всего в этом году Германия примет более 50 тысяч человек, которые будут в соответствующем порядке распределены по федеральным землям.

Особые проблемы с размещением беженцев, прежде всего, испытывают Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. В ряде других земель, в частности, в Нижней Саксонии, центры первичного приема заполнены на 90%.

В основном, в Германии ищут убежища граждане Афганистана, Ирака, Ирана, Пакистана, стран бывшей Югославии. В связи с разгоревшимся в Сирии конфликтом выросло также число беженцев - граждан этой страны, передают Вести.

Несмотря на то, что лишь около 100 сирийцев получили статус политических беженцев, остальным заявителям выдворение из Германии не грозит. По решению местных властей они могут оставаться в стране, пока в САР не завершится конфликт. Всего с начала вооруженных столкновений в 2011 году за политическим убежищем в Германии обратились 4659 сирийцев.