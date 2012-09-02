Кэмерон займётся реанимацией экономики Соединённого Королевства

Необходимой мерой по выведению Великобритании из кризиса заключается в стимулировании жилищного рынка и оказании помощи приобретающим жилье местным жителям, заявил премьер страны Дэвид Кэмерон, представляя программу правительства по оживлению экономики.

По словам Дэвида Кэмерона, он готов противостоять бюрократическим препонам и другим "препятствиям, которые мешают динамичному развитию современной" Великобритании.

"Страны, с которым мы конкурируем, не находятся в таком состоянии паралича, выйти из него должны и мы, — подчеркнул он, добавив что жесткие меры по сокращению дефицита бюджета крайне необходимы, передают Вести. Нам удалось сократить уже его на четверть, и мы привержены этому курсу. Мы не ищем легких путей в оздоровлении финансовой системы в интересах экономического развития страны".

Правительство Британии намерено взять на себя риски, связанные с покупкой жилплощади, с помощью выпуска государственных "облигаций покупателей". Подобная программа кабинета министров уже работает на Британских островах, где для впервые покупающих жилье ссудодателями предоставляется до 95 % необходимых средств.

Предусматривается также создание так называемых "малых рабочих мест" с небольшим заработком, с которых работнику не придется платить налоги и вносить средства в национальную систему страхования. Такие работы можно будет совмещать, однако в этом случае налоги будут отчисляться с общей суммы доходов. Максимальный необлагаемый налогом заработок в Великобритании составляет 312 фунтов (847 евро).

Планы развития инфраструктуры включают выделение правительством кредитных гарантий в размере до $79,5 млрд на расширение крупнейших авто- и железнодорожных магистралей, а также аэропортов в интересах развития бизнеса. Также правительство намерено способствовать расширению сети "независимых школ".