Джулиан Ассандж приговорил себя к сроку пребывания в посольстве Эквадора

41-летний основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж, которому 16 августа решением правительства Эквадора было предоставлено политическое убежище, считает, что сможет покинуть свое временное пристанище в посольстве этой страны, как минимум, через полгода.

"Я думаю, что вся ситуация будет разрешена дипломатическим путем в течение ближайших 6-12 месяцев. Шведские власти способны прекратить судебное дело. Я считаю подобный сценарий наиболее вероятным. Возможно, после тщательного расследования того, что произошло, дело будет закрыто" - отметил австралиец, передаёт ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что в июне британский суд принял решение о депортации создателя WikiLeaks в Швецию, где мужчину подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Однако в середине того же месяца скандально известный австралиец скрылся от правоохранительных органов Туманного Альбиона в диппредставительстве Эквадора. 16 августа ему было предоставлено политическое убежище, а 21 августа правительство Эквадора выступило с жёсткими заявлениями в адрес Британии.

Тем временем, на днях страны восстановили полноценный двухсторонний диалог, практически сорванный угрозами британских властей о штурме посольства.