Владимир Путин поздравил Чыонг Тан Шанга с Днём независимости Вьетнама

Президент Российской Федерации поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам с 67-й годовщиной провозглашения независимости страны. Владимир Путин напомнил Чыонг Тан Шангу о встрече в Сочи 27 июля.

В поздравительной телеграмме глава российского государства высоко оценил успехи Вьетнама в развитии национальной экономики и решении острых социальных проблем и отметил традиционно дружеские отношения, связывающие народы двух стран, передаёт пресс-служба Кремля.

Тепло отозвавшись о недавних российско-вьетнамских переговорах в Сочи, Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего политического диалога и взаимовыгодных связей в торговой, инвестиционной, энергетической, научно-технологической, культурной и других областях и послужит укреплению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.