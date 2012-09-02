Владимир Путин поздравил Чыонг Тан Шанга с Днём независимости Вьетнама
2 сентября 2012, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Российской Федерации поздравил президента Социалистической Республики Вьетнам с 67-й годовщиной провозглашения независимости страны. Владимир Путин напомнил Чыонг Тан Шангу о встрече в Сочи 27 июля.
В поздравительной телеграмме глава российского государства высоко оценил успехи Вьетнама в развитии национальной экономики и решении острых социальных проблем и отметил традиционно дружеские отношения, связывающие народы двух стран, передаёт пресс-служба Кремля.
Тепло отозвавшись о недавних российско-вьетнамских переговорах в Сочи, Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего политического диалога и взаимовыгодных связей в торговой, инвестиционной, энергетической, научно-технологической, культурной и других областях и послужит укреплению стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.