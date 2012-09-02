За смертный грех арестован имам, обвинивший девочку-дауна в сожжении Корана

В Пакистане накануне после судебного слушания по обвинению 11-летней Римшы Масих из христианской общины в сжигании священной книги мусульман, арестован имам, обвинивший девочку в сожжении Корана. Родители ребёнка до сих пор в тюрьме.

Арест мусульманского клирика был произведен после того как один из свидетелей по этому делу рассказал в суде, что видел, как имам подбрасывал страницы из Корана в пакет, набитый золой и жженой бумагой, который несла Римша Масих, передает Би-Би-Си.

Девочка признана судом невменяемой, но её родители, арестованные в середине августа на волю пока не отпущены.

"АН" писали, что активисты всего мира просят освободить ребёнка. Религиозные и светские группы во всем мире выразили протест в связи с арестом 11-летней Римшы Масих, которой по показаниям соседей было предъявлено обвинение в сожжении Корана.

Напомним, по законам Пакистана, человек может быть заключен в тюрьму пожизненно за преднамеренное осквернение Корана. Многие из тех, кто обвинялся в богохульстве, были убиты разъяренными гражданами.