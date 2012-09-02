Последствия евро-кризиса: испанцы учат немецкий язык

В связи со сложной экономической ситуацией в Испании, многие испанцы, видимо, намерены искать работу в Германии. Уровень безработицы в Испании находится сегодня на рекордно высокой отметке: каждый второй житель этой страны в возрасте до 25 лет безработный.

Спрос на курсы немецкого языка в отделениях Гете-Института в Испании увеличился за последние два года на 80 процентов, - сообщил региональный руководитель института в Брюсселе Бертхольд Франке.

В самой Германии также наблюдается тенденция увеличения потока на курсы немецкого языке: всё больше граждан из кризисных стран (Испании, Греции) приезжают в страну в надежде устроиться на работу.