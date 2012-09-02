Писатель Ричард Бах пострадал в результате авиакатастрофы
2 сентября 2012, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]
В США в субботу, 1 сентября, потерпел крушение одномоторный самолет Easton Gilbert Searey. В результате авиакатастрофы пострадал знаменитый американский писатель Ричард Бах. 76-летнего писателя доставили на вертолете в больницу с переломом ключицы.
Его состояние оценивается как тяжелое. Самолет потерпел крушение при посадке на американском острове Сан-Хуан. Самолет Баха, серьезно поврежденный в результате аварии, обнаружили туристы, сообщает РИА Новости.
Полиция начала расследование причины крушения Easton Gilbert Searey.
Мировую известность Ричарду Баху принесла опубликованная в 1970 году повесть-притча "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". За два года книга разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров. В 1973 году по повести был снят одноименный фильм, а через год книга была впервые издана на русском языке.