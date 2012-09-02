В США в субботу, 1 сентября, потерпел крушение одномоторный самолет Easton Gilbert Searey. В результате авиакатастрофы пострадал знаменитый американский писатель Ричард Бах. 76-летнего писателя доставили на вертолете в больницу с переломом ключицы.

Его состояние оценивается как тяжелое. Самолет потерпел крушение при посадке на американском острове Сан-Хуан. Самолет Баха, серьезно поврежденный в результате аварии, обнаружили туристы, сообщает РИА Новости.

Полиция начала расследование причины крушения Easton Gilbert Searey.

Мировую известность Ричарду Баху принесла опубликованная в 1970 году повесть-притча "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". За два года книга разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров. В 1973 году по повести был снят одноименный фильм, а через год книга была впервые издана на русском языке.