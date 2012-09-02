В США на берег Флориды выбросились 22 короткоплавниковых кита-гринды

В США в субботу во Флориде вблизи города Форт-Пирс, расположенного на атлантическом побережье штата, на берег выбросились 22 короткоплавниковых кита-гринды. Большинство животных погибли.

Службе береговой охраны и ветеринарам удалось спасти лишь пять китов. Выживших животных доставили в ветеринарный реабилитационный центр. Причины суицида млекопитающих ученые надеются установить после того, как изучат их.

Официальный представитель комиссии по рыболовству и охране дикой природы Флориды Карли Сиджелсон отметила, что гринды считаются одними из наиболее разумных существ и обычно предпочитают держаться на глубине. Ученые считают основной версией то, что на самоубийство китов толкают паразиты, которые поражают их мозг, вынуждая сбиваться с курса, передает ИТАР-ТАСС.

Гринды — крупнейшие представители семейства дельфинообразных, уступающие лишь касаткам. Животные достигают в длину 8,5 метра, имеют черный окрас, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Их вес составляет в среднем около тонны. Но встречаются особи гораздо больших размеров.

Ученые отмечают, что киты - социальные животные: если один из них собьется с пути, остальные будут держаться вместе с ним и не покинут его.