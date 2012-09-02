Иран и КНДР договорились о научном и техническом сотрудничестве

Иран и КНДР договорились о научном и техническом партнерстве. Тегеран и Пхеньян, признав, что имеют общих врагов, планируют заниматься совместными исследованиями в области информационных технологий, инженерии, биотехнологии, возобновляемой энергии, защиты окружающей среды и экологически чистого сельского хозяйства.

Соглашение было подписано министром по науке, исследованиям и технологии Ирана Фархадом Данежо и главой МИД Северной Кореи Пак Уй Чуном, передает Reuters.

По условиям договоренности, Иран и Северная Корея наладят обмен студентами и учеными, создадут общие лаборатории и условия для научного обмена.

О том, что у Ирана и КНДР есть общие враги, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время саммита Движения неприсоединения в Тегеране, прошедшего с 26 по 31 августа 2012 года.

"У Исламской республики Иран и Северной Кореи есть общие враги, потому что высокомерные мировые державы не признают по-настоящему независимых государств", - сказал Хаменеи. Он был поддержан и первым вице-президентом Мохаммедом Резой Рахими, который также призвал развивать ирано-корейские экономические связи.

Напомним, в 2002 году США включили Иран и Северную Корею в - список государств, спонсирующих террористические организации. Ядерные программы Ирана и КНДР вызывают беспокойство мирового сообщества, которое полагает, что под видом мирных ядерных исследований Тегеран и Пхеньян могут заниматься созданием оружием массового поражения.