В США зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса, есть жертвы (ВИДЕО)

В США в калифорнийском Национальном парке Yosemite (Йосемитский) зафиксирована вспышка смертельно опасного хантавирусного легочного синдрома. По словам медиков, жертвами этого вируса стали уже два человека.

Первой жертвой страшного заболевания стал 37-летний мужчина из пригорода Сан-Франциско.

Восемь человек стали переносчиками. В общей сложности могли заразиться десять тысяч туристов, проживающих этим летом в палатках и коттеджах на территории парка Yosemite.

Эту редкую болезнь тяжело диагностировать, передает Вести.ру. Ее разносят мыши, крысы и хомяки. Заразиться можно очень легко, достаточно поздороваться за руку с инфицированным человеком.

Инкубационный период — шесть недель. Минздрав США призвал всех, кто этим летом посещал Йосемитский парк, на всякий случай пройти осмотр у врачей.