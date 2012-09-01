Лахдар Брахими вступил в должность спецпосланника ООН по Сирии
1 сентября 2012, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-глава МИД Алжира Лахдар Брахими вступил в должность специального посланника ООН по Сирии. Он сменил на этом посту Кофи Аннана, подавшего в отставку 2 августа.
По словам Брахими, у него нет никакой «волшебной формулы» для разрешения конфликта. Наблюдатели также скептически смотрят на перспективы скорого улучшения ситуация, передает BBC.
78-летний Лахдар Брахими ранее был спецпосланником ООН в Ираке, Афганистане и ЮАР.