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Лахдар Брахими вступил в должность спецпосланника ООН по Сирии

1 сентября 2012, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Лахдар Брахими вступил в должность спецпосланника ООН по Сирии
bbc.co.uk

Экс-глава МИД Алжира Лахдар Брахими вступил в должность специального посланника ООН по Сирии. Он сменил на этом посту Кофи Аннана, подавшего в отставку 2 августа.

По словам Брахими, у него нет никакой «волшебной формулы» для разрешения конфликта. Наблюдатели также скептически смотрят на перспективы скорого улучшения ситуация, передает BBC.
78-летний Лахдар Брахими ранее был спецпосланником ООН в Ираке, Афганистане и ЮАР.

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