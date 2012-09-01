Авиакомпания Lufthansa отменила многие рейсы из Германии на выходные

В выходные немецкая авиакомпания Lufthansa продолжила забастовку и сократила большое количество рейсов. В субботу утром авиакомпания объявила об отмене 19 внутренних и европейские рейсов, что будет стоить предприятию несколько миллионов евро.

Около 350 транзитных пассажиров должны будут провести ночь в аэропорту, так у них нет визы на въезд в Германию

В пятницу забастовка бортпроводников в г. Франкфурт на Майне, которая продолжалась с 5: 00 до 13:00, привела к настоящему хаосу в аэропорту немецкого города: 26 тысяч пассажиров не смогли улететь, 190 рейсов были отменены. В результате самый большой аэропорт Европы был частично закрыт.

Глава союза бортпроводников угрожает продолжением забастовки и говорит, что об отмене следующих рейсов будет объявлено всего за несколько часов до полёта.

Напомним, что переговоры между профсоюзом работников аэропорта, который требует повышение заработной платы, и авиакомпанией Lufthansa продолжаются уже больше года и пока не привели ни к какому положительному результату.